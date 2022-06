Roma, aumentano i furti nella Capitale: 11 arresti in due giorni (Di venerdì 10 giugno 2022) I casi di rapine a Roma continuano ad aumentare. Sempre più segnalazioni di turisti scippati, esercizi commerciali e furti in appartamento. Proprio per questo i Carabinieri hanno rinforzato i controlli. Solo negli ultimi due giorni, grazie al lavoro dei Carabinieri del Gruppo di Roma, sono state arrestate 11 persone. L’intervento dei militari I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di controlli in diverse zone della Capitale mirati a prevenire rapine ai danni dei turisti e degli esercizi commerciali. Con particolare attenzione ai furti in appartamento. Nell’ultimo periodo sono tanti i cittadini che si lamentano di “non sentirsi più al sicuro” e sono tante le vittime di furto. Leggi anche: Paura nella farmacia a Roma: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) I casi di rapine acontinuano ad aumentare. Sempre più segnalazioni di turisti scippati, esercizi commerciali ein appartamento. Proprio per questo i Carabinieri hanno rinforzato i controlli. Solo negli ultimi due, grazie al lavoro dei Carabinieri del Gruppo di, sono state arrestate 11 persone. L’intervento dei militari I Carabinieri del Gruppo dihanno eseguito una serie di controlli in diverse zone dellamirati a prevenire rapine ai danni dei turisti e degli esercizi commerciali. Con particolare attenzione aiin appartamento. Nell’ultimo periodo sono tanti i cittadini che si lamentano di “non sentirsi più al sicuro” e sono tante le vittime di furto. Leggi anche: Paurafarmacia a: ...

