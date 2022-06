La Sampdoria guarda in Serie B: tre nomi sul taccuino (Di venerdì 10 giugno 2022) Si ripartirà con Giampaolo e soprattutto dalla permanenza in Serie A. La Sampdoria guarda in Serie B per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, Faggiano ha tre nomi segnati sulla propria agenda. Occhio però ai profili più “esotici”. La Sampdoria guarda in Serie B: quali sono i nomi? Per la prossima sessione di mercato, il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano starebbe valutando tre giocatori della Serie B. Si cerca quindi un colpo alla Sabiri, giocatore rivelazione nella passata e traballante stagione blucerchiata. Il primo nome è quello di Dario Saric, centrocampista classe 1997. Il croato ha disputato un’ottima stagione con i marchigiani. I blucerchiati potrebbero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 giugno 2022) Si ripartirà con Giampaolo e soprattutto dalla permanenza inA. LainB per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, Faggiano ha tresegnati sulla propria agenda. Occhio però ai profili più “esotici”. LainB: quali sono i? Per la prossima sessione di mercato, il direttore sportivo dellaDaniele Faggiano starebbe valutando tre giocatori dellaB. Si cerca quindi un colpo alla Sabiri, giocatore rivelazione nella passata e traballante stagione blucerchiata. Il primo nome è quello di Dario Saric, centrocampista classe 1997. Il croato ha disputato un’ottima stagione con i marchigiani. I blucerchiati potrebbero ...

Advertising

infoitinterno : TMW - Sampdoria, il CdA incontra l'area tecnica: si guarda al prossimo campionato. Le ultime - bobbybella122 : RT @sampdoria: ?? | EARTH DAY ?? L’impegno di #Thorsby per la natura nella vita tutti i giorni. ?? Non perderti la chiacchierata con #Diletta… - NapoliCalciogol : Serie A Femminile - La Sampdoria guarda in casa Napoli: vicino l'accordo con #Erzen. Pure #Severini verso le blucer… - NapoliToday : #Calcio Serie A Femminile - La Sampdoria guarda in casa Napoli: vicino l'accordo con Erzen. Anche Severini verso le… - TMWSampdoria : Bologna, non guarda solo alla Sampdoria: in Belgio una possibile alternativa a Thorsby -