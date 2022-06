F1, nuovo motore per la Red Bull di Verstappen in Azerbaijan – VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) Max Verstappen è soddisfatto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku il campione del mondo in carica ha avuto conferma che la sua RB18 sia performante sia sul giro secco, sia soprattutto sul fronte del passo gara. Si sapeva che la Red Bull potesse partire con i favori del pronostico visto il lay-out del circuito azero, ma la Ferrari sta dando filo da torcere a Max Verstappen e Sergio Perez. I due piloti del team di Milton Keynes, tuttavia, sanno che avranno novità a livello tecnico. L’olandese, infatti, presenta la seconda unità di motore della sua stagione, dato che ha avuto modo di procedere con il calendario pre-stabilito. Sette gare già in archivio e la sua Power Unit è ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Maxè soddisfatto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku il campione del mondo in carica ha avuto conferma che la sua RB18 sia performante sia sul giro secco, sia soprattutto sul fronte del passo gara. Si sapeva che la Redpotesse partire con i favori del pronostico visto il lay-out del circuito azero, ma la Ferrari sta dando filo da torcere a Maxe Sergio Perez. I due piloti del team di Milton Keynes, tuttavia, sanno che avranno novità a livello tecnico. L’olandese, infatti, presenta la seconda unità didella sua stagione, dato che ha avuto modo di procedere con il calendario pre-stabilito. Sette gare già in archivio e la sua Power Unit è ...

