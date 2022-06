Cremonese | Alvini | 'Essere qui è una soddisfazione enorme Mercato? Mi fido della dirigenza Squadra con grande qualità'

Pubblicità

USCremonese : ?? Massimiliano Alvini nuovo allenatore della Cremo ???? Benvenuto, mister ! ??COMUNICATO?? - FutbolDaltonico : RT @USCremonese: CONFERENZA STAMPA | Simone Giacchetta, Massimiliano Alvini, Ariedo Braida ???? #forzagrigiorossi #cremonese #SerieATIM?? #WeA… - sportli26181512 : Cremonese, Alvini: 'Essere qui è una soddisfazione enorme. Mercato? Mi fido della dirigenza': Massimiliano Alvini,… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: .@USCremonese, la conferenza stampa di presentazione di #Alvini - USCremonese : CONFERENZA STAMPA | Simone Giacchetta, Massimiliano Alvini, Ariedo Braida ???? #forzagrigiorossi #cremonese… -

: Ancora oggi molti tifosi del club si questionano sulla vicenda legata a Fabio Pecchia, ... che ancora oggi non convince del tutto l'ambiente di Cremona: Massimiliano, direttamente ...1 Dopo una delicata trattativa per strapparlo dalla panchina del Perugia, laè riuscita ad affidare la rosa neopromossa in Serie A a Massimiliano, tecnico toscano nato a Fucecchio che da oggi, a meno di clamorosi ribaltoni estivi, condivide con il conterraneo ...E’ da poco terminata la presentazione del nuovo allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini. Affiancato dal direttore sportivo Simone Giacchetta e dal consulente strategico Ariedo Braida, il tecni ...Conferenza stampa di presentazione per Massimiliano Alvini, nuovo allenatore della Cremonese. Ecco le sue dichiarazioni verso la nuova stagione, riportate da TMW: “Essere qui è un enorme piacere e sod ...