Una maglia | una storia… La rinascita del Palermo

Oggi voliamo, almeno con la mente, nella bellissima Sicilia per raccontare una maglia della rinascita. Si, perché con questa maglia, il Palermo del 1987-88 rinacque dalle ceneri del fallimento del 1986 e stravinse il girone D della serie C2 conquistando la C1 dopo un anno in cui il calcio a Palermo era praticamente scomparso. Ma ciò che non è mai scomparso è sempre stato l'entusiasmo del popolo rosanero: alla prima amichevole contro i brasiliani dell'Atletico Mineiro del nuovo Palermo allenato dal navigato Pino Caramanno, accorsero alla Favorita circa 40000 tifosi per salutare la squadra. Palermo – Nola con Marchetti che calcia. Qui però la maglia è La Rosa La stagione fu un'autentica cavalcata verso la promozione in un girone che parlava siciliano: ...

