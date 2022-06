Elicottero disperso nel Modenese | a bordo sette persone | due libanesi | quattro turchi e il pilota Corrado Levorin

(Di giovedì 9 giugno 2022) Di ora in ora diminuiscono le speranze di trovare in vita ledi un rossoAgusta Koala che stava volando da Lucca a Treviso. Dal primo pomeriggio sono state attivate...

Bologna, 9 giugno 2022 -oggi tra le province di Modena e Lucca . Il velivolo era partito alle 9.30 dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca), con sette persone a bordo. L'ultima segnalazione lo ...Il velivolo era decollato da Lucca ed era diretto nel ...Dal primo pomeriggio sono state attivate ricerche in Appennino, al confine tra le province di Modena e Lucca, per l'elicottero monomotore disperso. Il velivolo è partito in mattinata da Tassignano con ...Un elicottero con sette persone a bordo, il pilota italiano, quattro cittadini turchi e due libanesi, è disperso in Appennino , al confine tra l’Emilia e la ...