Vicenza | una donna di 42 anni è stata uccisa a colpi di pistola dall' ex compagno | è caccia all' uomo

Advertising

CottarelliCPI : Solidarietà alla preside di Vicenza sotto accusa per aver sostenuto che a scuola occorre mantenere un certo grado d… - AlessandroVi69 : RT @AlessandroVi69: Leggete. Ditemi se siamo un paese normale e se abbiamo una giustizia tale da potersi chiamare così Io HO IL VOMITO E se… - AlessandroVi69 : Leggete. Ditemi se siamo un paese normale e se abbiamo una giustizia tale da potersi chiamare così Io HO IL VOMITO… - RamaNefru : Dopo che a #Vicenza un serbo ha ucciso la moglie ed è fuggito facendo esplodere bombe a #ColognoMonzese un egiziano… - LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: ?? Una donna di 42 anni di origine serba è stata uccisa stamane a #Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno. L'#omicidio è… -

Lidia Miljkovic,donna di 42 anni di origini serbe, è stata uccisa aa colpi di pistola dall'ex compagno. L'omicidio è avvenuto in strada nel quartiere Gogna, un'area periferica della città, ai piedi dei ...Tribunalesez. II, 01/10/2020, n.1598 Rapporti caratteristici della vita coniugale In tema ... dopo la separazione, ha l'onere di fornireprova piena e incontrovertibile, che il giudice di ...VICENZA - Questa mattina ha avuto luogo un omicidio in strada, in un quartiere situato nella periferia di Vicenza: una 42enne di origine serba è stata raggiunta da diversi colpi di pistola sparati dal ...In rampa c’è il fondo internazionale Trilantic. Dalla compagine azionaria è pronto a uscire il private equity Orienta Partners (il gruppo finanziario in cui di recente è entrato Marco Bizzarri, ex-amm ...