Tar Lazio | alla maturità gli studenti dovranno indossare le mascherine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il T.a.r. del, con la sentenza n. 7451 depositata oggi ha respinto il ricorso proposto dal Codacons contro l'ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022 ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 24 del 2022, convertito in legge, il quale ha stabilito che l'utilizzo delle, tra gli altri, continua a essere obbligatorio, per gli, fino al 31 agosto 2022.La sentenza ha chiarito che l'ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022, in realtà non prevedeva l'obbligo diper gli, poi introdotto ddisposizione legislativa.I giudici amministrativi hanno sottolineato che una eventuale anticipazione della cessazione di tale obbligo necessita di “un apposito decreto-legge, ...

