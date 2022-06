Necessaria una legge per vietare il pagamento del riscatto da ransomware (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia deve essere più reattiva agli attacchi russi, così commenta Andrea Baggio, CEO Europa di Helpransomware e ReputationUP, rilanciando su una legge italiana ed europea che tuteli aziende e privati contro il ransomware Milano, 8 Giugno 2022. “Subito una legge in Italia che vieti il pagamento del riscatto alle aziende colpite dai cyber terroristi dell’Est Europa, altrimenti continuiamo a finanziare gli interessi Russi”, spiega il Ceo di Helpransomware, Andrea Baggio. “Bisogna applicare subito il modello USA all’apparato legislativo italiano ed europeo, bisogna vietare alle aziende il pagamento del riscatto ed aiutarle a salvare fatturati e infrastrutture digitali”. Da inizio 2022 l’Italia oscilla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia deve essere più reattiva agli attacchi russi, così commenta Andrea Baggio, CEO Europa di Helpe ReputationUP, rilanciando su unaitaliana ed europea che tuteli aziende e privati contro ilMilano, 8 Giugno 2022. “Subito unain Italia che vieti ildelalle aziende colpite dai cyber terroristi dell’Est Europa, altrimenti continuiamo a finanziare gli interessi Russi”, spiega il Ceo di Help, Andrea Baggio. “Bisogna applicare subito il modello USA all’apparato legislativo italiano ed europeo, bisognaalle aziende ildeled aiutarle a salvare fatturati e infrastrutture digitali”. Da inizio 2022 l’Italia oscilla ...

