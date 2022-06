Napoli su Deulofeu, lo spagnolo è stato chiaro: messaggio all’Udinese (Di mercoledì 8 giugno 2022) La situazione del rinnovo di Dries Mertens continua ad essere di complicata soluzione. Sembra evidente la distanza fra domanda e offerta ed ogni giorno che passa sembrano aumentare sempre di più le probabilità di un suo addio. Non sembra un caso, dunque, che in questi giorni le voci di calciomercato segnalano un insistente interessamento del Napoli per Gerard Deulofeu. L’edizione odierna di Il Mattino conferma il fatto che queste due situazione siano collegate: il giocatore spagnolo sembra essere il nome in cima alla lista di Luciano Spalletti per sostituire il partente Mertens. Foto: Getty Images- Gerard Deulofeu D’altro canto, il quotidiano segnala che Deulofeu ha risposto all’interesse azzurro con grande entusiasmo e l’accordo con il Napoli è stato trovato ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) La situazione del rinnovo di Dries Mertens continua ad essere di complicata soluzione. Sembra evidente la distanza fra domanda e offerta ed ogni giorno che passa sembrano aumentare sempre di più le probabilità di un suo addio. Non sembra un caso, dunque, che in questi giorni le voci di calciomercato segnalano un insistente interessamento delper Gerard. L’edizione odierna di Il Mattino conferma il fatto che queste due situazione siano collegate: il giocatoresembra essere il nome in cima alla lista di Luciano Spalletti per sostituire il partente Mertens. Foto: Getty Images- GerardD’altro canto, il quotidiano segnala cheha risposto all’interesse azzurro con grande entusiasmo e l’accordo con iltrovato ...

