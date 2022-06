Un passo verso la normalità nello sport: due arbitri scozzesi fanno coming out (Di martedì 7 giugno 2022) Due arbitri scozzesi, Craig Napier e Lloyd Wilson, hanno deciso di fare coming out e hanno annunciato pubblicamente di essere gay. Il muro di omertà intorno a questo tema comincia a cadere, sotto i colpi della verità e della voglia di far sapere al mondo chi si è veramente. La speranza è quella di non dover raccontare questo fatto ancora come una notizia che desta scalpore, ma che ben presto possa essere la normalità. I due arbitri hanno fatto coming out con la speranza di rendere il cacio scozzese più inclusivo I due arbitri: “È un bisogno che va oltre il calcio” Napier è uno dei migliori arbitri del campionato locale, quest’anno gli sono state affidate molte partite tra le più difficili del torneo. In un video diffuso dal profilo Twitter della ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 7 giugno 2022) Due, Craig Napier e Lloyd Wilson, hanno deciso di fareout e hanno annunciato pubblicamente di essere gay. Il muro di omertà intorno a questo tema comincia a cadere, sotto i colpi della verità e della voglia di far sapere al mondo chi si è veramente. La speranza è quella di non dover raccontare questo fatto ancora come una notizia che desta scalpore, ma che ben presto possa essere la. I duehanno fattoout con la speranza di rendere il cacio scozzese più inclusivo I due: “È un bisogno che va oltre il calcio” Napier è uno dei miglioridel campionato locale, quest’anno gli sono state affidate molte partite tra le più difficili del torneo. In un video diffuso dal profilo Twitter della ...

