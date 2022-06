Ultime Notizie – Juve, news mercato: idea scambio Morata-Kean con Atletico Madrid (Di martedì 7 giugno 2022) Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere ancora alla Juventus secondo le Ultime news di calciomercato. Il club bianconero lavora per acquistarlo dall’Atletico Madrid. Ai Colchoneros è stato proposto, secondo quanto riporta Sky Sport, uno scambio con Moise Kean, che ha chiesto più spazio. Lo spagnolo, arrivato due anni fa in prestito oneroso, non rientra nei piani del tecnico Diego Simeone. L’allenatore argentino, però, non ha ancora dato l’ok all’operazione: è un’idea delle due società. Intanto Alvaro Morata vorrebbe restare a Torino e la sua volontà potrebbe essere determinante. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Il futuro di Alvaropotrebbe essere ancora allantus secondo ledi calcio. Il club bianconero lavora per acquistarlo dall’. Ai Colchoneros è stato proposto, secondo quanto riporta Sky Sport, unocon Moise, che ha chiesto più spazio. Lo spagnolo, arrivato due anni fa in prestito oneroso, non rientra nei piani del tecnico Diego Simeone. L’allenatore argentino, però, non ha ancora dato l’ok all’operazione: è un’delle due società. Intanto Alvarovorrebbe restare a Torino e la sua volontà potrebbe essere determinante. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

