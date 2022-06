Napoli verso l’addio a Mertens e Koulibaly. De Laurentiis prova a cambiare per vincere. In bilico anche Fabian, Ospina e Meret (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli è in fibrillazione. I casi più emotivamente roventi sono certamente quelli di Mertens e Koulibaly. Ma la società del presidente De Laurentiis deve anche decidere il destino di altri atleti di primaria importanza come i portieri Ospina e Meret, nonchè di Fabian. I futuri di Meret e Koulibaly sono quelli che accendono maggiormente l’attenzione dei tifosi del Napoli. Le loro posizioni contrattuali sono diverse. Meret è in scadenza di contratto, quello di Kolubaly scade il 30 giugno del 2023. Ma è chiaro che i prossimi giorni saranno quelli decisivi per entrambi (leggi di più) Le schermaglie dialettiche e le indiscrezioni giornalistiche contribuiscono ad ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciomercato delè in fibrillazione. I casi più emotivamente roventi sono certamente quelli di. Ma la società del presidente Dedevedecidere il destino di altri atleti di primaria importanza come i portieri, nonchè di. I futuri disono quelli che accendono maggiormente l’attenzione dei tifosi del. Le loro posizioni contrattuali sono diverse.è in scadenza di contratto, quello di Kolubaly scade il 30 giugno del 2023. Ma è chiaro che i prossimi giorni saranno quelli decisivi per entrambi (leggi di più) Le schermaglie dialettiche e le indiscrezioni giornalistiche contribuiscono ad ...

