Imu | legge cambiata | ecco a chi anche tocca la tassa

Advertising

MauroPelliccia8 : @Carlo_Asterix @robydemicheli @spighissimo @nemo0703 non esiste nessuna difficoltà! da dove inizio? Eliminazione IM… - BBilanShit : @GenCar5 o tributi locali (spazzatura, IMU, etc…) tutte cartelle che sono slegate dal concetto di “lavoro”. Infine… - Super_Stefy_ : RT @Super_Stefy_: @gspazianitesta @Confedilizia_ @forza_italia @FratellidItalia @LegaSalvini @Mov5Stelle @pdnetwork Io direi di fare una le… - Super_Stefy_ : @gspazianitesta @Confedilizia_ @forza_italia @FratellidItalia @LegaSalvini @Mov5Stelle @pdnetwork Io direi di fare… - FraenzaP : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Prima dovete rinnegare il fascismo, secondo dovete dimostrarvi europei convinti ..… -

... data la modifica della normativa relativa all'esenzioneper l'abitazione principale disposta con l'art. 5 - decies , d.l. n. 146/2021, come convertito in, "nel caso in cui i componenti del ...Fabbricati inagibili post sisma Con ladi conversione del decreto Sostegni ter è stata prevista la proroga dell'esenzioneper i i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 ...Ciò è avvenuto portando una seconda casa nello stesso Comune della prima casa dell’altro coniuge, oppure in un Comune differente: sui rispettivi fabbricati è ricaduta l’esenzione dall’IMU. A partire ...Cn gen. 21. La normativa in questione prevede quanto segue: A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo , non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titol ...