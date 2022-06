(Di martedì 7 giugno 2022) "ssime e pericolose le affermazioni di. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un ...

Advertising

ModernoAlex : Si sveglieranno Francia e Germania? La Russia va smantellata. Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Medvede… - infoitcultura : Ucraina: Di Maio, minacce Medvedev gravi e pericolose, preoccupano tanto - iconanews : Di Maio, gravi minacce Medvedev, alimenta campagna d'odio - lucamaterazzi : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Medvedev: 'Odio gli occidentali, voglio farli sparire'. Di Maio: 'mina… - News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Medvedev: 'Odio gli occidentali, voglio farli sparire'. Di Maio: 'mina… -

Lo scrive in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di. .... "Stiamo perdendo, muoriamo a centinaia" Il retroscena - "Putin è malato di cancro": cosa sappiamo sulla salute dello zar 12.35 Di: "Minacce Medvedeve pericolosi" Lo scrive in una nota il ...“Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo”. Così il ...(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev ... Lo scrive in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA).