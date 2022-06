Sedazione o eutanasia | ecco cosa dice la legge - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 6 giugno 2022) Marco Cappato consegna le firme raccolte per il referendum a favore dell'Innanzitutto sgombriamo il tavolo da qualsiasi tesi ideologica. Non aiuta. E non serve. Qui si parla di sofferenza. ...

Marco Cappato consegna le firme raccolte per il referendum a favore dell'Innanzitutto sgombriamo il tavolo da qualsiasi tesi ideologica. Non aiuta. E non serve. ...assistito e..., LA SCELTA DI FABIO RIDOLFI Voleva l', non la ottiene e propende così per laprofonda e continua: si "chiude" così la drammatica storia di Fabio Ridolfi , 46enne di Fermignano (Pesaro - Urbino), a letto immobilizzato ...Il prof Canestrari, del Comitato nazionale per la bioetica: "Il suicidio assistito prevede un farmaco letale e un’ultima azione autonoma del paziente" ...La scelta di Fabio Ridolfi, da 18 anni tetraplegico e immobilizzato a letto: “farò la sedazione profonda perché lo Stato non mi aiuta a morire”. Il video ...