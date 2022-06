“Jeff Bezos? Se vuole arrivare in orbita è meglio che faccia meno feste e lavori i più”: l’ennesima ‘stoccata’ di Elon Musk (Di lunedì 6 giugno 2022) Che tra Elon Musk e Jeff Bezos i rapporti non sia idilliaci è cosa nota. Diatribe tra multimilionari, con tanto di frecciate al vetriolo via Twitter, con mister Tesla scatenato contro il signor Amazon – 218,1 miliardi di patrimonio stimato contro 132,8 miliardi – per via dei progetti in corso nell’ambito dell’esplorazione spaziale. A un utente che gli chiedeva se “in generale Bezos è una brava persona”, l’imprevedibile Ceo di Tesla ha dato una risposta spiazzante: “Sta bene, suppongo. Sembra che ultimamente stia passando molto tempo nella vasca idromassaggio. Se vuole arrivare in orbita, è meglio che faccia meno feste e lavori di più”. Il riferimento è probabilmente al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Che trai rapporti non sia idilliaci è cosa nota. Diatribe tra multimilionari, con tanto di frecciate al vetriolo via Twitter, con mister Tesla scatenato contro il signor Amazon – 218,1 miliardi di patrimonio stimato contro 132,8 miliardi – per via dei progetti in corso nell’ambito dell’esplorazione spaziale. A un utente che gli chiedeva se “in generaleè una brava persona”, l’imprevedibile Ceo di Tesla ha dato una risposta spiazzante: “Sta bene, suppongo. Sembra che ultimamente stia passando molto tempo nella vasca idromassaggio. Sein, èchedi più”. Il riferimento è probabilmente al ...

