Intitolata la biblioteca multimediale dell’ist. “Guglielmo II” alla professoressa Maria Rosa Chiarello (Di lunedì 6 giugno 2022) Oggi 6 giugno 2022 é stata Intitolata la biblioteca multimediale dell’ist. comprensivo “Guglielmo II” alla professoressa Maria Rosa Chiarello che vi ha insegnato molti anni. Il fatto che sia stata Intitolata una biblioteca a Maria Rosa, professoressa emblema di “disciplina, virtute e canuscenza”, é una bellissima cosa perché vuol dire riconoscerla e farla entrare nella memoria, così come le opere entrano nella memoria attraverso i libri e la storia attraverso i monumenti. Ma la memoria, a differenza del ricordo, é un’azione viva: ha sempre qualcosa da dirci, come i classici. É stato un momento molto emozionante con una quinta di scena ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 6 giugno 2022) Oggi 6 giugno 2022 é statala. comprensivo “II”che vi ha insegnato molti anni. Il fatto che sia stataunaemblema di “disciplina, virtute e canuscenza”, é una bellissima cosa perché vuol dire riconoscerla e farla entrare nella memoria, così come le opere entrano nella memoria attraverso i libri e la storia attraverso i monumenti. Ma la memoria, a differenza del ricordo, é un’azione viva: ha sempre qualcosa da dirci, come i classici. É stato un momento molto emozionante con una quinta di scena ...

