ATP Stoccarda 2022 | Lorenzo Sonego liquida in due set Benoit Paire e approda al secondo turno

(Di lunedì 6 giugno 2022) E’ calato il sipario su questa prima giornata di incontri sull’erba di(Germania), sede dell’ATP250 di questa settimana che ha dato il via alla stagione sul grass. Buone notizie in casa italiana grazie a: l’azzurro (testa di serie n.6) ha sconfitto per 7-5 6-2 il francese(n.80 del ranking) e conquistato l’accesso aldove incontrerà il tedesco Jan-Lennard Struff (n.103 del ranking), a segno per 7-5 5-7 7-6 (8) contro l’americano Marcos Giron. Una prestazione buona quella diche, dopo aver un po’ balbettato nel primo parziale, ha trovato maggior continuità nei propri colpi e nelparziale ha preso il largo, approfittando degli errori di. Nel primo ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Buona la prima sull'erba di Stoccarda per Lorenzo Sonego: l'azzurro si impone contro Benoit Paire - sportface2016 : #BOSSOPEN | #Sonego agli ottavi: battuto in due set un discontinuo #Paire - MercRF : #bossopen #Musetti ATP Stoccarda programma di domani - infoitsport : Atp Stoccarda 2022: programma e orari di lunedì 6 giugno con Sonego-Paire - infoitsport : Atp Stoccarda Berrettini: i possibili avversari - Napoli ZON -

Finalmente lo rivedremo in campo. Matteo Berrettini, dopo l' operazione di marzo alla mano destra è pronto a scendere in campo all'250 dimercoledì agli ottavi contro il vincente tra il portoghese Joao Sousa e un qualificato. Tanti dubbi da fugare, sensazioni da ritrovare, condizione da mettere a punto ma l'...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo250 di2022 per la giornata di martedì 7 giugno . Tantissime le partite di livello sul centrale, su cui disputeranno i loro rispettivi match sia il britannico Murray sia l'australiano ...Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022 battendo in due set il francese Benoit Paire.Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Stoccarda. Tutto facile per l’italiano in Germania nella sfida dei sedicesimi di finale contro Benoit Paire, il numero 32 Atp ha di ...