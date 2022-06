(Di lunedì 6 giugno 2022) La storia della bellezza si cela tra dipinti e sculture. È proprio grazie all’arte, infatti, che abbiamo appreso come nell’Antica Grecia riccioli dorati e barbe folte fossero un simbolo quasi divino. Una visione diche trova origine nella cultura assira. Divinità, eroi e guerrieri, per i popoli che si stabilirono tra il Tigri e l’Eufrate, erano infatti dotati dilunghi e barbe incolte. Ed è proprio così che la storia dell’arte ce li ha tramandati, scolpiti nella creta delle statue greche. Piccoli riccioli disciplinati e abilmente costruiti, strutturati e ordinati per differenziarsi dai barbari. Gli stessi boccoli che caratterizzano le morbide chiome rinascimentali.con boccoli romantiche, attorcigliate e legate come sculture. A trasformare l’arte di acconciare i ...

Un vero asso nella manica, a cui si aggiungono scelte di stile che generano immediati sold out, e accoppiate di make - up etra le più desiderate dal Regno (e non solo). L'ennesima ......semplicissimeche ci permetteranno di avere boccoli e onde perfette. Onde naturali senza sforzo Otteniamo delle onde naturali grazie allo chignon. Dopo aver lavato e asciugato i, ... Acconciature capelli di design: trecce, chignon e code alte d’artista Acconciature capelli di design: idee per trecce, chignon e coda alta dalla bellezza scultorea e ispirate all'arte ...Tipicamente portata su capelli lunghi, la frangia a tendina in stile Seventies si lascia alle spalle il look naturale e scompigliato tipico delle wispy bangs del decennio precedente e fa un salto in ...