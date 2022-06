“Ylenia Carrisi è viva” | torna a circolare la voce che fa sperare tutti | Come stanno davvero le cose?

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 5 giugno 2022) “Era qui con noi, poi è andata via. Ecco dove può essere ora”.no a girare voci sue sul fatto che potrebbe essere: le parole di un prete e di una suora Se ne parla da anni e nonostante indagini e testimonianze, non si è ancora riusciti ad arrivare alla verità Stiamo parlando di, la figlia di Albano e Romina scomparsa 24 anni dopo essere venuta al mondo a New Orleans, Stati Uniti.venne al mondo nel 1970, primogenita della famosa coppia e sorella di Yari, Cristel e Romina Jr..frequentava, presso il King’s College of London, un corso di letteratura ed è qui che le venne l’idea di iniziare, con soltanto uno zaino ed un diario, a girare il mondo in solitaria. Dove si potrebbe trovare ...