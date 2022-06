Una Vita, puntata 6 giugno 2022: una difficile convivenza (Di domenica 5 giugno 2022) Ramon deciderà di trasferirsi a casa di Felipe, ma le cose tra loro non andranno molto bene. La convivenza, infatti, come segnala la trama della puntata Una Vita in onda il 6 giugno 2022, si rivelerà davvero difficile con i due che non faranno altro che litigare. Nel frattempo, si scoprirà che David e Valeria non sono una coppia. Una Vita anticipazioni puntata del 6 giugno 2022 su Canale 5 Felipe, a causa di una crisi di nervi, perderà l'equilibrio e cadendo si ferirà con del vetro. L'uomo, piano piano si riprenderà dalla caduta potendo contare sul supporto del suo amico Ramon che si è trasferito da lui. Tuttavia, la loro convivenza si rivelerà un fiasco totale. I due, infatti, stando alle ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 giugno 2022) Ramon deciderà di trasferirsi a casa di Felipe, ma le cose tra loro non andranno molto bene. La, infatti, come segnala la trama dellaUnain onda il 6, si rivelerà davverocon i due che non faranno altro che litigare. Nel frattempo, si scoprirà che David e Valeria non sono una coppia. Unaanticipazionidel 6su Canale 5 Felipe, a causa di una crisi di nervi, perderà l'equilibrio e cadendo si ferirà con del vetro. L'uomo, piano piano si riprenderà dalla caduta potendo contare sul supporto del suo amico Ramon che si è trasferito da lui. Tuttavia, la lorosi rivelerà un fiasco totale. I due, infatti, stando alle ...

