Strage di cristiani in Nigeria, commando spara in chiesa: decine di morti, sequestrati prete e fedeli (Di domenica 5 giugno 2022) Strage di uomini, donne e bambini in Nigeria. Sarebbero 50 o almeno "decine" i morti durante un attacco da parte di un commando armato che ha fatto irruzione nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio, nella città Nigeriana di Owo, nello stato di Ondo nel sudovest del Paese. I fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste, e durante la cerimonia sono stati vittime di colpi d'arma da fuoco ed esplosivi. Diversi i feriti in condizioni gravissime in ospedale. Alcuni fedeli e il Sacerdote sarebbero stati rapiti. Testimoni sentiti dalla Bbc hanno raccontato gli uomini armati averebbero fatto uso anche di esplosivi mentre sui sociale spuntano lee prime immagini dell'attacco che mostrano anche uomini, donne e bambini a terra nel ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022)di uomini, donne e bambini in. Sarebbero 50 o almeno "" idurante un attacco da parte di unarmato che ha fatto irruzione nellacattolica di San Francesco Saverio, nella cittàna di Owo, nello stato di Ondo nel sudovest del Paese. Ierano riuniti per la domenica di Pentecoste, e durante la cerimonia sono stati vittime di colpi d'arma da fuoco ed esplosivi. Diversi i feriti in condizioni gravissime in ospedale. Alcunie il Sacerdote sarebbero stati rapiti. Testimoni sentiti dalla Bbc hanno raccontato gli uomini armati averebbero fatto uso anche di esplosivi mentre sui sociale spuntano lee prime immagini dell'attacco che mostrano anche uomini, donne e bambini a terra nel ...

