LIVE Motocross MXGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: subito una caduta al via di gara-1, coinvolti anche Gajser e Renaux! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -24 minuti: Arriva Gasjer! Supera Monticelli ed è lui adesso in decima posizione. -25 minuti: Ivo Monticelli è l’unico azzurro in top 10, decimo. -26 minuti: Gajser sta pian piano recuperando posizioni, attualmente dodicesimo. Diciassettesimo Renaux. -27 minuti: Classifica molto ridimensionata, inaspettata alla viglia: davanti a tutti c’è Jorge Prado, seguono Jeremy Seewer e Henry Jacobi. -28 minuti: coinvolti Gajser, Renaux, Forato, Vlaanderen e Coldenhoff tra i tanti, incredibile! -29 minuti: subito UN INCIDENTE! ALLA PRIMA CURVA! TANTI PILOTI coinvolti! 14.15 COMINCIA gara-1 DELLA MXGP! 14.13 Pochi istanti e vivremo insieme gara-1! 14.10 Da tenere d’occhio anche lo spagnolo Jorge ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-24 minuti: Arriva Gasjer! Supera Monticelli ed è lui adesso in decima posizione. -25 minuti: Ivo Monticelli è l’unico azzurro in top 10, decimo. -26 minuti:sta pian piano recuperando posizioni, attualmente dodicesimo. Diciassettesimo Renaux. -27 minuti: Classifica molto ridimensionata, inaspettata alla viglia: davanti a tutti c’è Jorge Prado, seguono Jeremy Seewer e Henry Jacobi. -28 minuti:, Renaux, Forato, Vlaanderen e Coldenhoff tra i tanti, incredibile! -29 minuti:UN INCIDENTE! ALLA PRIMA CURVA! TANTI PILOTI! 14.15 COMINCIA-1 DELLA! 14.13 Pochi istanti e vivremo insieme-1! 14.10 Da tenere d’occhiolo spagnolo Jorge ...

