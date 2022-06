Wta 125 Makarska 2022: Cocciaretto piega Schmiedlova e accede in finale (Di sabato 4 giugno 2022) Elisabetta Cocciaretto è tornata e non stenta a mostrarlo al mondo intero. La tennista italiana ha piegato la resistenza di Anna Karolina Schmiedlova in due set, riuscendo a imporsi per 7-6(7), 6-1 in semifinale al Wta 125 di Makarska 2022. Exploit dell’azzurra sulla terra battuta in Croazia, dopo le ottime prestazioni nelle ultime settimane a livello Itf; ultimo atto del torneo agguantato dopo aver superato l’insidia evidente di un primo set dalle mille difficoltà; l’avversaria slovacca, autorevole sul rosso, si è procurata infatti un totale di cinque set point tra dodicesimo game e tie-break, venendo però sempre respinta dalla grintosa marchigiana. Cocciaretto ha mantenuto salda la concentrazione nei momenti cruciali dell’incontro; anche in situazioni tattiche di ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Elisabettaè tornata e non stenta a mostrarlo al mondo intero. La tennista italiana hato la resistenza di Anna Karolinain due set, riuscendo a imporsi per 7-6(7), 6-1 in semial Wta 125 di. Exploit dell’azzurra sulla terra battuta in Croazia, dopo le ottime prestazioni nelle ultime settimane a livello Itf; ultimo atto del torneo agguantato dopo aver superato l’insidia evidente di un primo set dalle mille difficoltà; l’avversaria slovacca, autorevole sul rosso, si è procurata infatti un totale di cinque set point tra dodicesimo game e tie-break, venendo però sempre respinta dalla grintosa marchigiana.ha mantenuto salda la concentrazione nei momenti cruciali dell’incontro; anche in situazioni tattiche di ...

