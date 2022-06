LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Mercedes al comando, 10mo Valentino Rossi (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18 L’AMG GT3 #93 e la Porsche #54 sono ferme nel primo settore della pista, mentre Marciello è leader della prova dopo la sosta sulla Lamborghini #63 di Jack Aitken che ha preso il posto di Bortolotti. 19.07 Contatto! Problemi per la Porsche #54 di Dinamic Motorsport e la Mercedes #93 di Sky Tempersta Racing. 19.05 Foratura per l’Audi #32 di WRT, mentre si fermano anche le Ferrari con il gruppo di testa. 19.04 Pit per Bortolotti, Marciello e Bachler. Tutti ai box in questo momento! 19.03 Prosegue Valentino Rossi, doppio stint per il ‘Dottore’. Audi #46 decide di non modificare il proprio equipaggio. 19.00 Scatta la prima ora, iniziano i pit come sempre. I primi 5 del gruppo non si sono ancora fermati. 18.59 Marciello si avvicina a Bortolotti. L’elvetico ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.18 L’AMG GT3 #93 e la Porsche #54 sono ferme nel primo settore della pista, mentre Marciello è leader della prova dopo la sosta sulla Lamborghini #63 di Jack Aitken che ha preso il posto di Bortolotti. 19.07 Contatto! Problemi per la Porsche #54 di Dinamic Motorsport e la#93 di Sky Tempersta Racing. 19.05 Foratura per l’Audi #32 di WRT, mentre si fermano anche le Ferrari con il gruppo di testa. 19.04 Pit per Bortolotti, Marciello e Bachler. Tutti ai box in questo momento! 19.03 Prosegue, doppio stint per il ‘Dottore’. Audi #46 decide di non modificare il proprio equipaggio. 19.00 Scatta la prima ora, iniziano i pit come sempre. I primi 5 del gruppo non si sono ancora fermati. 18.59 Marciello si avvicina a Bortolotti. L’elvetico ...

