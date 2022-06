Advertising

LALAZIOMIA : Ag. Caicedo: 'Ecco cosa non ha funzionato all'Inter. Farà bene ovunque andrà' - fcin1908it : Ag Caicedo: “Ecco perché è andato all’Inter. Ha giocato poco per sfortuna. Il suo futuro…” - noproblemichi : @liidsss poco ma sicuro, però ancora, non lo ritengo scarso e sicuramente è più integro del poro caicedo, però è ve… - MattyInterista : Sky Sport - Molti giocatori lasceranno l'Inter: Kolarov, Ranocchia, Vecino, Perisic, Sanchez, Vidal, Caicedo e Radu… - Carlomazzaschi : @kitemmuortWlove Ed ecco Caicedo ?? -

Calciomercato.com

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. CENTROCAMPISTI Touré (28 anni) tornerà al quartier generale di Pegli dal Karagumruk: per lui 10 presenze in Turchia, mentre sono ...Onana già preso a zero e mentre si aspetta il sì di Dybalala notizia che è praticamente fatta ...' C'è chi scrive: 'Mi esprimo ora su Mkhitaryan: Non lo prenderei' e ancora: ', rinnovo ... Ag. Caicedo: 'Ecco cosa non ha funzionato all'Inter. Farà bene ovunque andrà' Dopo una stagione complicata tra Genoa e Inter, Felipe tornerà in rossoblù. Il suo ingaggio pesante e la retrocessione ...Il gm Spors dovrà sciogliere questo nodo. Il caso Salcedo, passato dall'Inter allo Spezia, via rossoblù: potrebbe restare al Grifone ...