Zelensky | “Da 100 giorni difendiamo l’Ucraina | vittoria sarà nostra”

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Sono centoche. La”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin un videomessaggio diffuso in occasione del centesimo giorno dall’inizio dell’aggressione militare da parte della Russia. Affiancato, tra gli altri, dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal e dal consigliere presidenziale Mykhaylo Podolyak,ha affermato che il suo esercito respingerà l’invasione russa. A 100dalla guerra, 1.017 insediamenti sono stati liberati, ha annunciato in un briefing il vice capo dell’Ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko. Secondo il rapporto di Tymoshenko, per quanto riguarda le infrastrutture nei territori liberati sono state completamente ...

Siamo oggi algiorno di guerra: oltre tre mesi sono passati dall'invasione russa in Ucraina, e il conflitto ... "La vittoria sarà nostra", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin un ...... della questione legata all'invio delle armi al popolo die della risoluzione del ...può succedere Il 'pellegrinaggio' di Salvini e quel mondo contrario di Ezio Mauro "Ho vissuto questi... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 100 - Zelensky: la vittoria sarà nostra - Zelensky: la vittoria sarà nostra Affiancato, tra gli altri, dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal e dal consigliere presidenziale Mykhaylo Podolyak, Zelensky ha affermato che il suo esercito respingerà l’invasione russa. A 100 ...La Russia registra un 'successo tattico' nel Donbass, ma se la sua performance in Ucraina viene misurata rispetto al piano originale ...