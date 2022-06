Ultime Notizie – Covid, Iss: “Lombardia e Puglia a rischio moderato” (Di venerdì 3 giugno 2022) Due regioni in Italia, Lombardia e Puglia, a rischio moderato Covid. Si tratta di Lombardia e Puglia. E’ quanto emerge dai dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità sull’andamento di Covid con numeri aggiornati al 31 maggio. Le altre regioni/province autonome sono classificate a rischio basso per Covid-19. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Due regioni in Italia,, a. Si tratta di. E’ quanto emerge dai dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità sull’andamento dicon numeri aggiornati al 31 maggio. Le altre regioni/province autonome sono classificate abasso per-19. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - sole24ore : Savona (Pres. Savona): «Mancano regole sulle criptovalute, serve una nuova Bretton Woods» @sole24ore… - marinacor91 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in #Italia 9.429 nuovi casi e 40 vittime, Il #bollettino del #3giugno: - ParliamoDiNews : Se Lagalla sindaco Italia Viva andrà all’opposizione, “il sindaco si sceglie sulla qualità delle persone” - BlogSic… -