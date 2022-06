Russia, vasto incendio in un centro d'affari a Mosca (Di venerdì 3 giugno 2022) Un vasto incendio è divampato in un centro d'affari nella parte occidentale di Mosca, oltre 120 persone sono state evacuate dal grande edificio, ha riferito il ministero russo per le emergenze. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Unè divampato in und'nella parte occidentale di, oltre 120 persone sono state evacuate dal grande edificio, ha riferito il ministero russo per le emergenze. L'...

Advertising

_Nico_Piro_ : Manipolare i social = avvelenare democrazia, Russia l'ha fatto con le presidenziali Usa e Brexit ma è un fenomeno p… - mattinodipadova : Russia, vasto incendio in un palazzo uffici a Mosca: ci sono persone intrappolate - mattinodipadova : Russia, vasto incendio in un palazzo uffici a Mosca: ci sono persone intrappolate - il_piccolo : Russia, vasto incendio in un palazzo uffici a Mosca: ci sono persone intrappolate - il_piccolo : Russia, vasto incendio in un palazzo uffici a Mosca: ci sono persone intrappolate -