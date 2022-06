Roma, tentazione Paredes in uscita dal Psg (Di venerdì 3 giugno 2022) La regia di Mendes, ma non solo. Il centrocampo della Roma è in attesa di una rivoluzione senza precedenti e tra i tanti nomi usciti... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) La regia di Mendes, ma non solo. Il centrocampo dellaè in attesa di una rivoluzione senza precedenti e tra i tanti nomi usciti...

Advertising

TuttoASRoma : Ultimatum a Mkhitaryan: la tentazione si chiama Isco - corgiallorosso : #Roma, tentazione #Isco. Per la fascia c’è anche #Bellerin - forzaroma : Ultimatum a Mkhitaryan: la tentazione si chiama Isco #ASRoma - SandroBrizzola4 : RT @sergioandreola: Egregio Signor Ungaretti, Sono venuto per pochi giorni a Roma, e sapendo che lei frequenta la Margherita, non ho saputo… - Antonella842019 : RT @sergioandreola: Egregio Signor Ungaretti, Sono venuto per pochi giorni a Roma, e sapendo che lei frequenta la Margherita, non ho saputo… -