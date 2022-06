La Lazio conferma Sarri e valuta lo scambio Zielinski-Luis Alberto con il Napoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) In vista della prossima stagione i biancocelesti ripartono da un punto fermo come la guida tecnica. Lasulla base di un rinnovo fino al 2025. Sul fronte mercato, invece, si ragiona sulla fattibilità di unoalla pari tracon il. La: quali sono le cifre dell’accordo? Il quinto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Europa League hanno convinto le parti a proseguire insieme per altri tre anni. Il tecnico biancoceleste ha cosi firmato il rinnovo del contratto fino al 2025 a 3,5 milioni a stagione più bonus senza clausole e buoneuscite. L’ obiettivo di entrambi è continuare nel processo di crescita iniziato ...

Gia37428511 : RT @1962Greco: Lo sfogo di Lulic, è solo un ritorno alla realtà, la conferma del modus agendi del duo che da anni gestisce la Lazio. Loro n… - MatteoDurante12 : Dare seguito alla conferma di Sarri con 2-3 annunci. Forza Lazio! ????? - LuigiLiccardo6 : RT @MGuardasole: ?? Pedullà conferma ipotesi scambio #Lazio-#Napoli: “Occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come #Mertens. Dipende da #… - MGuardasole : ?? Pedullà conferma ipotesi scambio #Lazio-#Napoli: “Occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come #Mertens. Dipen… - adriano____ : @CucchiRiccardo Beh ma la conferma di Sarri alla Lazio prelude al falso nueve -

Ufficiale il rinnovo del tecnico con la Lazio. Frenata per Di Maria in bianconero. Sabatini lascia i granata. La Trevisan eliminata a Parigi ...