Roland Garros 2022 | Trevisan per la storia | Gauff e Swiatek le favorite

Data storica per l'Italia, poiché si celebra la Festa della Repubblica, il 2 giugno può diventare una giornata indimenticabile anche per il tennis italiano. Martina Trevisan scenderà infatti in campo a Parigi per andare a caccia di un'incredibile finale del Roland Garros. Già la semifinale è un risultato storico (basti pensare che prima di lei c'erano riuscite appena 4 italiane), ma arrivati a questo punto del torneo c'è l'obbligo morale di provare a spingersi ancora più avanti. Andiamo ad analizzare insieme cosa ci riserverà questo day-11, caratterizzato dalle due semifinali femminili. Swiatek-KASATKINA: Nonostante un giorno di riposo in meno, per via del match di doppio di Gauff saranno Swiatek e Kasatkina a scendere in campo per prime sullo Chatrier. Match che si verifica per la ...

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - sportface2016 : #RolandGarros, #Trevisan per la storia. #Gauff e #Swiatek le favorite - TennisWorldit : Roland Garros - Cilic non si ferma più: storica semifinale a Parigi. Troverà Ruud -