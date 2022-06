Grillo jr, tutti i video e le foto ammessi al processo Ciro si è iscritto a Giurisprudenza: teme il carcere (Di giovedì 2 giugno 2022) Il processo ai danni di Ciro Grillo e dei suoi tre amici accusati di stupro di gruppo da una ragazza conosciuta in Sardegna nell'estate del 2019, è entrato nel vivo. Ieri al tribunale di Tempio Pausania c'è stata la prima udienza. Il giudice - si legge su Repubblica - ha confermato che saranno riascoltati gli audio e visionati i filmati, prove regine dell’accusa, ma sempre a porte chiuse per tutelare le presunte vittime e gli accusati, tutti poco più che ventenni. Ieri i 4 imputati non c’erano: oltre a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Né le due ragazze, anche se la loro presenza sarà inevitabile in futuro. L’udienza di ieri è stata passaggio formale di un processo lungo, in cui dovranno essere sentiti 56 testimoni, e che ha già ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilai danni die dei suoi tre amici accusati di stupro di gruppo da una ragazza conosciuta in Sardegna nell'estate del 2019, è entrato nel vivo. Ieri al tribunale di Tempio Pausania c'è stata la prima udienza. Il giudice - si legge su Repubblica - ha confermato che saranno riascoltati gli audio e visionati i filmati, prove regine dell’accusa, ma sempre a porte chiuse per tutelare le presunte vittime e gli accusati,poco più che ventenni. Ieri i 4 imputati non c’erano: oltre a, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Né le due ragazze, anche se la loro presenza sarà inevitabile in futuro. L’udienza di ieri è stata passaggio formale di unlungo, in cui dovranno essere sentiti 56 testimoni, e che ha già ...

