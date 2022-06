Gli Stati Uniti vogliono dare all’Ucraina i droni da combattimento Gray Eagle (Di giovedì 2 giugno 2022) Gli Stati Uniti vogliono dare all’Ucraina almeno quattro Ucav (Unmanned Combat Air Vehicle) MQ-1C Gray Eagle, che possono essere armati coi letali missili Hellfire. Il velivolo è un Male (Medium Altitude Long Endurance) sviluppato dalla General Atomics Aeronautical Systems per l’esercito statunitense come aggiornamento del ben noto MQ-1 Predator. Il Gray Eagle può trasportare un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 2 giugno 2022) Glialmeno quattro Ucav (Unmanned Combat Air Vehicle) MQ-1C, che possono essere armati coi letali missili Hellfire. Il velivolo è un Male (Medium Altitude Long Endurance) sviluppato dalla General Atomics Aeronautical Systems per l’esercito statunitense come aggiornamento del ben noto MQ-1 Predator. Ilpuò trasportare un InsideOver.

