Amazon si colora di verde - bianco - rosso | omaggio a Italia

(Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione della Festa della Repubblica,rendeall'con un'iniziativa speciale presso l'headquarter di Seattle: colorera' con il tricolore, a partire dalle 20:30 ora locale, una ...

Amazon rende omaggio all'Italia con un'iniziativa speciale presso l'headquarter di Seattle: colora con il tricolore una delle Sfere che compongono la sede avveniristica di Amazon. Le Sfere sono uno spazio che consente ai dipendenti di lavorare o godersi la pausa pranzo in un ambiente più simile a un parco che a un ufficio.