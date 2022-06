Traffico Roma del 01-06-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverde Roma da Simona Cerchiara una buona giornata ben trovati riaperta via della Magliana tra le zone di Marconi e di Villa Bonelli è in diminuzione Traffico e ha ripreso la normale circolazione dei mezzi di trasporto pubblico questa mattina dalle 6:30 un incidente ha bloccato tutto il Traffico della zona Ma in queste ore diversi incidenti stanno provocando ripercussioni sulla via Cristoforo Colombo un incidente con code tra le zone Ardeatine Garbatella verso San Giovanni code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale sul Raccordo Anulare incidente Code in carreggiata esterna tra La Flaminia è il Sant’Andrea a Torrevecchia incidente in via Andersen al Trieste in via Nemorense e a Cornelia di ore fa un incidente in via di Boccea ma non è ancora completamente risolto Intanto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverdeda Simona Cerchiara una buona giornata ben trovati riaperta via della Magliana tra le zone di Marconi e di Villa Bonelli è in diminuzionee ha ripreso la normale circolazione dei mezzi di trasporto pubblico questa mattina dalle 6:30 un incidente ha bloccato tutto ildella zona Ma in queste ore diversi incidenti stanno provocando ripercussioni sulla via Cristoforo Colombo un incidente con code tra le zone Ardeatine Garbatella verso San Giovanni code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale sul Raccordo Anulare incidente Code in carreggiata esterna tra La Flaminia è il Sant’Andrea a Torrevecchia incidente in via Andersen al Trieste in via Nemorense e a Cornelia di ore fa un incidente in via di Boccea ma non è ancora completamente risolto Intanto ...

