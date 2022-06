Ruud-Rune in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Casper Ruud se la vedrà contro Holger Rune nei quarti di finale del Roland Garros 2022. Tutto pronto per uno scoppiettante derby scandinavo in cui entrambi i giocatori vanno a caccia della prima semifinale slam in carriera. Il norvegese ha faticato contro Sonego, spuntandola al quinto, ed ha ceduto un set anche contro Tsonga e Hurkacz. Tuttavia, nella parte bassa del tabellone, è il giocatore più a suo agio sulla terra rossa. Il danese sta invece vivendo due settimane fantastiche, impreziosite da una grande vittoria ai danni di Tsitsipas, favorito numero uno per la finale. I due si sono incontrati in tre occasioni, sempre sulla terra e sempre con vittoria di Ruud. Tuttavia Rune fa progressi a vista d’occhio e non va assolutamente sottovalutato. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Casperse la vedrà contro Holgernei quarti di finale del. Tutto pronto per uno scoppiettante derby scandinavo in cui entrambi i giocatori vanno a caccia della prima semifinale slam in carriera. Il norvegese ha faticato contro Sonego, spuntandola al quinto, ed ha ceduto un set anche contro Tsonga e Hurkacz. Tuttavia, nella parte bassa del tabellone, è il giocatore più a suo agio sulla terra rossa. Il danese sta invece vivendo due settimane fantastiche, impreziosite da una grande vittoria ai danni di Tsitsipas, favorito numero uno per la finale. I due si sono incontrati in tre occasioni, sempre sulla terra e sempre con vittoria di. Tuttaviafa progressi a vista d’occhio e non va assolutamente sottovalutato. SEGUI LA ...

Advertising

_melissavlt : @Fedex197797 Sto guardando per inerzia...ma stasera alzerò il gomito, di certo non rimango a casa a vedermi Ruud /Rune ?? - tennisti_brutti : Chissene frega di Ruud/Rune se stasera in campo ci sono loro #vitadachallenger - Tomas1374 : Che nervi pensare che #Sinner poteva essere ai quarti contro #Cilic per poi affrontare uno tra #Rune e #Ruud in sem… - EnricoBenelli : @paolobertolucci @Alenize82 @GeorgeSpalluto @FiorinoLuca @LorenzoAndreol4 @EMocellini @Danielegarbo3 @meloccaros… - RobbsRoys : Cosa guarderete tra Italia-Argentina e Rune-Ruud? Rispondete bene... -