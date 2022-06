Referendum: anche Testa in sciopero fame, 'Rai informi su quesiti' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Il tesoriere del Partito Radicale, Irene Testa, ha annunciato che si affiancherà, dalla mezzanotte di stasera, allo sciopero della fame del Vice Presidente del Senato Roberto Calderoli. Nel corso della conferenza stampa di oggi è stata resa pubblica la lettera, firmata anche dal Tesoriere Irene Testa, che Roberto Calderoli ha inviato al Presidente Sergio Mattarella. "Il nostro sciopero è per aiutare il Presidente ad intervenire nei confronti della Rai affinché ripristini il diritto inalienabile dei cittadini ad essere informati sulla data ormai imminente dei Referendum del 12 giugno, ad oggi totalmente ignorata. Bene la posizione AgCom sul richiamo alla Rai dopo le nostre denunce ma non basta. Abbiamo bisogno di atti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Il tesoriere del Partito Radicale, Irene, ha annunciato che si affirà, dalla mezzanotte di stasera, allodelladel Vice Presidente del Senato Roberto Calderoli. Nel corso della conferenza stampa di oggi è stata resa pubblica la lettera, firmatadal Tesoriere Irene, che Roberto Calderoli ha inviato al Presidente Sergio Mattarella. "Il nostroè per aiutare il Presidente ad intervenire nei confronti della Rai affinché ripristini il diritto inalienabile dei cittadini ad essere informati sulla data ormai imminente deidel 12 giugno, ad oggi totalmente ignorata. Bene la posizione AgCom sul richiamo alla Rai dopo le nostre denunce ma non basta. Abbiamo bisogno di atti ...

