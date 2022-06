Giornata del latte, Centinaio: Alimento sano e naturale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giornata mondiale del latte, Centinaio (Mipaaf): Alimento sano e naturale alla base di eccellenze Made in Italy – “La Giornata di oggi ci offre l’occasione per ricordare la rilevanza e il ruolo di un Alimento sano e alla base di una filiera dall’elevato valore socio economico. Il latte è un Alimento importante dal punto di vista nutrizionale, ha molti benefici per il corpo umano e viene consumato in tutto il mondo, oltre a essere un ingrediente fondamentale di eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy come i nostri formaggi a denominazione d’origine”, lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, in occasione del World ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)mondiale del(Mipaaf):alla base di eccellenze Made in Italy – “Ladi oggi ci offre l’occasione per ricordare la rilevanza e il ruolo di une alla base di una filiera dall’elevato valore socio economico. Ilè unimportante dal punto di vista nutrizionale, ha molti benefici per il corpo umano e viene consumato in tutto il mondo, oltre a essere un ingrediente fondamentale di eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy come i nostri formaggi a denominazione d’origine”, lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, in occasione del World ...

