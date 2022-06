“Continuano a cercarmi” Antonino Spinalbese | le ultime voci sono vere E svela i dettagli

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 giugno 2022)al GF Vip 7. Questa l’indiscrezione trapelata in questi giorni e che ha fatto saltare tutti dalla sedia. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì è stato tirato in ballo per la prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Si era in attesa di capire se potessero arrivare o meno maggiori notizie e proprio nelleore il giovane ha rotto il silenzio, fornendo maggiori particolari e giudizi su questa ipotetica proposta di lavoro.al GF Vip 7 non è l’unica news che sta girando. Del ragazzo si è parlato anche sotto il punto di vista sentimentale. Secondo quanto emerso, la nuova fidanzata è Helena Prestes, concorrente di Pechino Express 2022. Nata il 16 luglio 1990 a San Paulo, in Brasile, la modella è una ex giocatrice di ...