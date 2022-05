Quando sparirà il gioco all’italiana, non chiamatelo più calcio (Di martedì 31 maggio 2022) Nel nuovo calcio il “contrordine compagni” non esiste. La cara, vecchia, analisi del voto. Un sano esercizio di autocritica non appartiene a coloro i quali – va riconosciuto – hanno conquistato l’egemonia culturale del racconto del calcio che ormai possiamo considerare uno sport definitivamente stravolto. Al punto che formuliamo una nostra proposta: Quando sarà scomparso l’ultimo granello di gioco all’italiana, cambiategli nome. Non chiamatelo più calcio. Ma qualche resistente ancora c’è. Resistenti d’eccezione. Due su tutti: José Mourinho e Carlo Ancelotti. Eppure le due coppe vinte non hanno scalfito la corazza di prosopopea che ormai contraddistingue il racconto calcistico. Si è provato in ogni modo a eludere e a minimizzare quello che un tempo era considerato il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Nel nuovoil “contrordine compagni” non esiste. La cara, vecchia, analisi del voto. Un sano esercizio di autocritica non appartiene a coloro i quali – va riconosciuto – hanno conquistato l’egemonia culturale del racconto delche ormai possiamo considerare uno sport definitivamente stravolto. Al punto che formuliamo una nostra proposta:sarà scomparso l’ultimo granello di, cambiategli nome. Nonpiù. Ma qualche resistente ancora c’è. Resistenti d’eccezione. Due su tutti: José Mourinho e Carlo Ancelotti. Eppure le due coppe vinte non hanno scalfito la corazza di prosopopea che ormai contraddistingue il racconto calcistico. Si è provato in ogni modo a eludere e a minimizzare quello che un tempo era considerato il ...

