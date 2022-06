Oroscopo Paolo Fox 1° giugno | mercoledì da non sottovalutare per Pesci

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 31 maggio 2022) Rieccoci con la rubrica diFox e il suoquotidiano del 1°. Finalmente maggio è finito. Questo mese promette molto meglio per quei segni che hanno sofferto abbastanza. In queste 24 ore la Luna sarà in Cancro, nel suo domicilio naturale, e sarà in fase crescente. Amore, salute, professione, soldi, amicizie, vediamo cosa hanno in serbo gli astri per questo. Oltre a leggere le previsioni sul proprio segno, sarà bene dare un'occhiata anche alle previsioni del proprio ascendente!1°diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Il mese parte con il bisogno di ottenere una cosa che bramate da sempre. Siete impazienti di natura e in queste 24 ore dovreste cercare di non infuriarvi. In serata avvertirete un po' di stanchezza e ...