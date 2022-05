MotoGP: è ancora Bradl il sostituto di Marquez - News (Di martedì 31 maggio 2022) Se Ducati ha in Michele Pirro il suo tuttofare, lo stesso dicasi per Honda Repsol che ha in Stefan Bradl il suo uomo di fiducia . Il tedesco, quando serve sostituire un pilota titolare, sa farsi ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) Se Ducati ha in Michele Pirro il suo tuttofare, lo stesso dicasi per Honda Repsol che ha in Stefanil suo uomo di fiducia . Il tedesco, quando serve sostituire un pilota titolare, sa farsi ...

Pubblicità

Moto_it : Ormai fanno parte del bagaglio tecnico di una MotoGP e non se ne parla più. Ma i cambi seamless, senza soluzione di… - robertofunoat : @antorendina Chiuso. Magari vincerà ancora ma non rivedremo più lo spericolato equilibrista pre 2020. In quel gran… - skystarmid : @SkySportMotoGP @MotoGP @antonioboselli Ancora Paso! La classe non è acqua e tu ne hai da vendere!! - marco_barilli : RT @j_gufo: Ieri Pecco Bagnaia pilota italiano ha vinto il Gp d'Italia al Mugello su Ducati, ma i notiziari preferiscono dare la notizia de… - tittitombolesi : RT @j_gufo: Ieri Pecco Bagnaia pilota italiano ha vinto il Gp d'Italia al Mugello su Ducati, ma i notiziari preferiscono dare la notizia de… -