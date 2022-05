Modena | arrestata per tentato omicidio la babysitter del bimbo di 13 mesi caduto dal secondo piano

(Di martedì 31 maggio 2022) È accusata diladi 32 anni che questa mattina si trovava in casa con un neonato di 13questa mattina alle 10 dala Soliera, in provincia di. Il fermo per la donna è scattato dopo l’interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Soliera.la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe fatto cadere il bambino da una finestra. Il bambino si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essereda un’altezza di circa tre metri. Leggi anche: Perugia, indagata la madre deldi 1 anno arrivato in ospedale in arresto cardiaco Padova, una neonata positiva alla cocaina. Il ricovero con ...

A Soliera, nella Bassa Modenese, una di 32 anni è statae si trova in carcere. Alle 10.20 ... non è stato un incidente, come quello che è avvenuto sempre asoltanto pochi giorni fa, ...