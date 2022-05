LIVE Trevisan-Fernandez 3-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: canadese che resta in scia (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:32 Medical time out chiamato da Leylah Fernandez, che lamenta un problema al piede destro. 3-2 Game Fernandez. Arriva un altro errore con la risposta di rovescio. Dopo aver annullato una palla del doppio break la canadese rimane in scia. AD-40 Corta stavolta la risposta dell’azzurra, con Fernandez che centra il dritto vincente. 40-40 Terza risposta sbagliata nel game da parte di Martina. 30-40 Palla del doppio break Trevisan. Fatica sulla diagonale del dritto la canadese, ed arriva un nuovo gratuito. 30-30 Ancora un errore in ribattuta dell’azzurra. 15-30 Lunga la risposta di Martina. 0-30 Fantastica Trevisan, che mette a segno il dritto vincente in lungolinea a tutto ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:32 Medical time out chiamato da Leylah, che lamenta un problema al piede destro. 3-2 Game. Arriva un altro errore con la risposta di rovescio. Dopo aver annullato una palla del doppio break larimane in. AD-40 Corta stavolta la risposta dell’azzurra, conche centra il dritto vincente. 40-40 Terza risposta sbagliata nel game da parte di Martina. 30-40 Palla del doppio break. Fatica sulla diagonale del dritto la, ed arriva un nuovo gratuito. 30-30 Ancora un errore in ribattuta dell’azzurra. 15-30 Lunga la risposta di Martina. 0-30 Fantastica, che mette a segno il dritto vincente in lungolinea a tutto ...

