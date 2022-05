Gambit | Léa Seydoux | La sceneggiatura era ottima | più di una semplice commedia

Pubblicità

Star Wars Addicted

In una lunga intervista concessa a Variety , l'attore Channing Tatum ha parlato per la prima volta dell'adattamento cinematografico suche lo avrebbe dovuto vedere come protagonista nel ruolo del mutante Marvel , ma che poi non venne più realizzato. L'attore ha rivelato di avere speso quattro anni a sviluppare il progetto con ...In una lunga intervista concessa a Variety , l'attore Channing Tatum ha parlato per la prima volta dell'adattamento cinematografico suche lo avrebbe dovuto vedere come protagonista nel ruolo del mutante Marvel , ma che poi non venne più realizzato. L'attore ha rivelato di avere speso quattro anni a sviluppare il progetto con ... Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor vorrebbe una seconda stagione della serie per Disney+