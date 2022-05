Embargo al petrolio russo, perché Draghi ne esce con le ossa rotte (Di martedì 31 maggio 2022) di Paolo Becchi Il Consiglio europeo ha varato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo chiamano “Embargo” al petrolio russo, ma è qualcosa di diverso, perché non di tornerà più indietro, dopo la fine della operazione militare russa in Ucraina. La Russia si sta già rivolgendo ad altri acquirenti e per noi almeno nell’immediato futuro saranno dolori. Orbán reduce dal successo elettorale in Ungheria, incassa un nuovo successo in Europa. Ha ottenuto quello che voleva: per l’Ungheria lo stop al greggio russo non vale. L’economia ungherese e la vita degli ungheresi non subiranno danno da queste sanzioni. La fermezza ha pagato anche questa volta. E grazie alla sua posizione altri paesi come la Germania sono riusciti a portare a casa un buon risultato, vale a dire una deroga. Di fatto un fallimento ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 31 maggio 2022) di Paolo Becchi Il Consiglio europeo ha varato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo chiamano “” al, ma è qualcosa di diverso,non di tornerà più indietro, dopo la fine della operazione militare russa in Ucraina. La Russia si sta già rivolgendo ad altri acquirenti e per noi almeno nell’immediato futuro saranno dolori. Orbán reduce dal successo elettorale in Ungheria, incassa un nuovo successo in Europa. Ha ottenuto quello che voleva: per l’Ungheria lo stop al greggionon vale. L’economia ungherese e la vita degli ungheresi non subiranno danno da queste sanzioni. La fermezza ha pagato anche questa volta. E grazie alla sua posizione altri paesi come la Germania sono riusciti a portare a casa un buon risultato, vale a dire una deroga. Di fatto un fallimento ...

