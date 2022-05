Ucraina, a Mariupol corpi di civili ammassati in un supermercato: la foto choc (Di lunedì 30 maggio 2022) Syobody Avenue è un bel viale alberato nella zona Est di Mariupol, non lontano dalla costa sul Mar d'Azov. Qui c'è un supermercato che si chiama Schyryi Kum, con una insegna... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 maggio 2022) Syobody Avenue è un bel viale alberato nella zona Est di, non lontano dalla costa sul Mar d'Azov. Qui c'è unche si chiama Schyryi Kum, con una insegna...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mariupol 'i russi buttano cadaveri di ucraini in un supermercato'. Lo afferma Petro Andriushenko, consi… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Severodonetsk assediata, Kiev ammette: “Siamo in difficoltà”. L’accusa: “A Mariupol… - MediasetTgcom24 : A Mariupol 'i russi buttano cadaveri ucraini in un supermercato' #mariupol #ucraina - Gazzettino : #ucraina, a #mariupol corpi di civili ammassati in un supermercato: la foto choc - Gazzettino : Ucraina diretta, attacco aereo russo su Mykolaiv. A Mariupol cadaveri di civili ucraini in un supermercato -