Tim, via al processo di integrazione delle reti con Open Fiber. Firmata un’intesa con Cdp, Kkr e Macquarie (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ in pista il progetto di integrazione tra le reti di Time Open Fiber. Grazie all’intesa Firmata, si legge in una nota, da Cdp Equity (società interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti), Teemco Bidco (società lussemburghese controllata da uno o più fondi gestiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co), Macquarie, Open Fiber e Tim, sarà presto avviato “un processo volto alla creazione di un solo operatore delle reti di telecomunicazioni, non verticalmente integrato, controllato da Cdpe e partecipato da Macquarie e Kkr, che consenta di accelerare la diffusione della fibra ottica e delle infrastrutture Vhcn (Very High Capacity Networks) sull’intero territorio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ in pista il progetto ditra ledi Time. Grazie all’intesa, si legge in una nota, da Cdp Equity (società interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti), Teemco Bidco (società lussemburghese controllata da uno o più fondi gestiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co),e Tim, sarà presto avviato “unvolto alla creazione di un solo operatoredi telecomunicazioni, non verticalmente integrato, controllato da Cdpe e partecipato dae Kkr, che consenta di accelerare la diffusione della fibra ottica einfrastrutture Vhcn (Very High Capacity Networks) sull’intero territorio ...

